Білий дім готує виконавчі заходи у разі переходу Конгресу до демократів — Cyprus Mail

У США Білий дім упродовж кількох місяців готується до можливого переходу Конгресу під контроль Демократичної партії. Адміністрація президента Дональда Трампа розробляє варіанти просування ключових напрямів політики за допомогою виконавчих повноважень, а також готується до ймовірних розслідувань з боку законодавців, повідомляє Cyprus Mail.

За даними видання, заступник глави адміністрації Стівен Міллер, директор Управління з питань менеджменту та бюджету Рассел Воут і юристи Білого дому працюють над переліком заходів, які президент міг би реалізувати без схвалення Конгресу. Робота над цими пропозиціями, за словами співрозмовників, триває з квітня.

Імміграція, мита та бюджет

Серед можливих кроків розглядають нові мита на імпорт критично важливих мінералів і вітрових турбін, жорсткіші правила щодо віз для іноземних студентів і тимчасових працівників, а також заходи для зниження вартості житла та будівництва.

Федеральні відомства вже подали пропозиції та юридичні оцінки дій, які адміністрація може здійснити самостійно. Рассел Воут також вивчає, які пріоритети можна фінансувати коштом уже затверджених Конгресом асигнувань. За інформацією співрозмовників, він прагне змінити правила надання федеральних грантів, щоб політичні призначенці мали більше впливу на розподіл бюджетних коштів.

Юрисконсульт Білого дому Вілл Шарф і його команда аналізують межі президентських повноважень та можливості захисту майбутніх рішень у судах. Трамп поінформований про підготовку та брав участь у відповідних обговореннях.

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Можливості демократів

Контроль демократів над Конгресом дав би їм можливість проводити розслідування, блокувати законодавчі ініціативи адміністрації та обмежувати її бюджетні пріоритети. Водночас президент зберіг би значні повноваження у сфері торгівлі, зовнішньої політики та управління федеральним апаратом.

Трамп заявив, що в разі втрати республіканцями контролю над Конгресом спершу може активно застосовувати право вето, а згодом шукати компроміси з демократами. Демократам необхідно здобути щонайменше чотири додаткові місця і в Палаті представників, і в Сенаті, щоб отримати більшість за нинішнього співвідношення 218 проти 214 місць у Палаті та 53 проти 47 у Сенаті.

Опитування громадської думки, за наведеними даними, схиляються до перемоги демократів у Палаті представників, тоді як результат виборів до Сенату залишається невизначеним. Якщо демократи отримають більшість у Сенаті, вони зможуть блокувати кандидатури Трампа на посади в судовій та виконавчій владі, зокрема можливого кандидата до Верховного суду.

Підготовка до розслідувань

Адміністрація також готується до запитів Конгресу, повісток і вимог надати документи. За даними видання, юристи Білого дому інструктували політичних призначенців і керівників відомств щодо реагування на такі звернення та радили обережно ставитися до письмових комунікацій.

Cyprus Mail зазначає, що Reuters раніше повідомляв про обговорення демократами в Палаті представників і співробітниками комітетів можливих слухань, повісток та запитів документів. Вони можуть стосуватися того, чи використовував Трамп президентські повноваження на користь собі, союзникам або донорам; це не є встановленим фактом. За словами одного зі співрозмовників, Білий дім також прагне отримати юридичний висновок Міністерства юстиції щодо можливості посилатися на виконавчий привілей для захисту комунікацій із приватними радниками.

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