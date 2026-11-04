Білий дім нагадав американцям, що Трамп досі президент

Білий дім опублікував допис із Дональдом Трампом після поразки республіканців на проміжних виборах у США. На фотографії президента розмістили напис: «Нагадування: Трамп все ще ваш президент». Публікацію супроводили фразою, яку Трамп часто використовує у власних дописах.

У дописі опублікували фотографію Дональда Трампа з коротким підписом: «Нагадування: Трамп все ще ваш президент». Так адміністрація президента звернулася до американців на тлі невдалих результатів республіканців на проміжних виборах. Водночас у самому дописі не пояснили, чому вирішили опублікувати таке нагадування.

Публікацію підписали словами: «Дякуємо за увагу до цього питання». Ця фраза також привернула увагу, адже Дональд Трамп часто використовує її у своїх дописах у власній соцмережі Truth Social. Таким чином, Білий дім обрав коротке й іронічне формулювання, щоб нагадати про чинний статус Трампа після виборчої невдачі його партії. Повідомлення з’явилося на офіційній сторінці Білого дому в соцмережі X.

Однопартійці Дональда Трампа поклали на нього відповідальність за втрату республіканцями більшості в Палаті представників і Сенаті після серії перемог демократів у ключових штатах.

У США президент Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном частково стала причиною масштабних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. В інтерв’ю The Wall Street Journal він назвав близькосхідний конфлікт одним із чинників результату голосування та сказав, що зробив би це знову.

Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

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