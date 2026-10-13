Білий дім США попросив посолку Кімберлі Гілфойл піти у відставку — The Hill

Білий дім США попросив посолку США в Греції Кімберлі Гілфойл подати у відставку. Про це у вівторок заявила прессекретарка Білого дому Кеті Захарія, повідомляє The Hill.

Позиція президента

Напередодні президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що розглядає можливість звільнення Гілфойл і невдоволений нею на тлі низки скандалів. Видання також зазначає, що високопосадовці адміністрації Трампа обговорювали її подальше перебування на посаді посолки в Греції.

Associated Press 12 жовтня повідомило, що Трамп і державний секретар США Марко Рубіо розглядали можливість звільнення Гілфойл. За даними The Hill, у вихідні The Wall Street Journal писала, що рішення Трампа щодо майбутнього посолки можуть ухвалити найближчим часом.

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Повідомлення про звинувачення

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомила, що Гілфойл нібито просила донора Трампа Еріка Дітерса оплатити рахунок за кредитною карткою на 100 тисяч доларів. За даними газети, вона нібито просила здійснити банківський переказ, аби уникнути паперового сліду.

The Wall Street Journal також повідомляла про нові звинувачення, за якими заможні грецькі бізнесмени могли фінансувати розкішні поїздки Гілфойл, а вона нібито використовувала посаду для просування їхніх бізнес-інтересів.

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