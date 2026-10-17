Білий дім вказав понад $330 млрд заявлених інвестицій Індії у США — NDTV World

Білий дім у США включив Індію до переліку країн-інвесторів, вказавши понад $330 млрд заявлених вкладень. Як повідомляє NDTV World, для Індії наведено дві позиції: на $310 млрд і $20,5 млрд.

Перелік Білого дому

Відео з переліком інвестицій транслювали по колу на YouTube-каналі Білого дому. За даними цього переліку, заявлена загальна сума інвестицій від приватного бізнесу у США та іноземних держав становить $10,871 трлн.

У дописі в соцмережі X Білий дім заявив, що до країни надходять трильйони доларів інвестицій. У переліку також згадано сталеливарний завод в Айові вартістю $15 млрд, про який оголосила компанія Mesabi Metallics, що входить до Essar Group.

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Окремі інвестиційні заяви

У березні президент США Дональд Трамп заявив, що Reliance Industries інвестує $300 млрд у будівництво нафтопереробного заводу в Браунсвіллі, штат Техас. У травні представники індійської промисловості на полях саміту SelectUSA Investment Summit оголосили про плани вкласти у США до $20,5 млрд.

Під час публічних заходів перед проміжними виборами Трамп також заявляв, що його адміністрація забезпечила для економіки США понад $20 трлн інвестицій і зобов’язань.

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