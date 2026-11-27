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У п'ятницю, 27 листопада, на білорусько-українському кордоні розпочався новий етап гуманітарної місії з повернення українських дітей і людей літнього віку з Росії. У межах ініціативи їх мають доправити з РФ до рідних в Україну.

Місія стартувала в пункті пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. За інформацією агентства, її мета – повернення літніх громадян і дітей із Росії до близьких в Україну.

На білоруській території для учасників місії забезпечили необхідні умови безпеки. Інших подробиць, зокрема кількості людей, які мають перетнути кордон, журналісти поки не повідомляють.

Зазначимо, що пункт пропуску «Нова Гута» вже використовували для гуманітарних процедур між Україною та Росією. Зокрема, у серпні 2026 року там відбувся обмін цивільними громадянами: семеро людей вирушили з Білорусі в Україну, ще восьмеро – до Росії

Під час попередніх місій через білоруську територію також поверталися люди похилого віку та маломобільні громадяни, які прямували до своїх родичів.

Про це повідомляється із посиланням на білоруське державне агентство.

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