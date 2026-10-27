Білорусь розробила захист від FPV-дронів для реактивної системи залпового вогню БелГрад

У Білорусі створили модульний комплект захисту від атак безпілотників для реактивної системи залпового вогню БМ-21Б «БелГрад» (Град-1А) — модернізованої версії радянської РСЗВ БМ-21 «Град». Розробка має захищати бойову машину від боєприпасів, які скидають FPV-дрони.

У білоруському відомстві зазначили, що FPV-дрони стали серйозною загрозою для військової техніки в сучасних конфліктах. Водночас стандартні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) не завжди можуть протидіяти маневреним і малорозмірним безпілотникам.

«У сучасних конфліктах FPV-дрони стали серйозною загрозою для військової техніки. Стандартні системи РЕБ не завжди справляються з маневреними та малорозмірними дронами. У зв'язку з цим на першому плані виходить застосування індивідуальних засобів захисту», — йдеться в повідомленні.

За заявою розробників, модульний комплект для бойової машини БМ-21Б створило ВАТ «2566 завод з ремонту радіоелектронного озброєння». Він призначений для захисту від боєприпасів, які безпілотники скидають на техніку, зокрема гранат РГД-5, Ф-1 та ВОГ-17.

Комплект складається з трьох функціональних модулів:

захисного загородження кабіни;

загородження стелажів із боєприпасами;

загородження артилерійської частини.

Кожен модуль містить захисні сітки та козирки. За інформацією білоруського військово-промислового комітету, комплект можна встановлювати силами екіпажу.

На оприлюднених відомством фотографіях бойова машина майже повністю прикрита металевими сітками, закріпленими на спеціальних каркасах.

БМ-21Б «БелГрад», який також позначають як Град-1А, є білоруською модернізацією радянської реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Під час модернізації шасі УРАЛ-375 замінили на МАЗ-631705 із колісною формулою 6×6. Також у бойовій машині передбачили стелаж для перевезення боєкомплекту. Це дає змогу скоротити кількість транспортно-зарядних машин і зменшити час перезаряджання.

Радіостанцію Р-108М замінили на установку з покращеними характеристиками. Крім того, машина отримала комплект стелажів 9Ф37 (9Ф37М), розрахований на розміщення 40 або 60 реактивних снарядів.

До складу обладнання також входять комутаційні елементи для розвороту артилерійської частини на 180 градусів, що дає змогу заряджати установку зі стелажів, і майданчик навідника.

У конструкції передбачені буфери, які обмежують розворот артилерійської частини на кути 67 градусів праворуч і 180 градусів ліворуч від поздовжньої осі шасі. Також встановлено корпус ручного приводу з можливістю розвороту вгору на 120 градусів.

Для стабілізації артилерійської частини в бойовому положенні машина обладнана гідравлічними домкратами, які забезпечують її горизонтування.

Створення модульного захисту від FPV-дронів є спробою адаптувати білоруську військову техніку до загроз, які стали поширеними на сучасному полі бою. Водночас ефективність нового комплекту в реальних бойових умовах у повідомленні відомства не уточнюється.

Про це повідомив Державний військово-промисловий комітет Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь продовжує надавати Росії можливість використовувати ретранслятори для російських безпілотників під час атак по Україні. Водночас, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перекидання російських військ на територію Білорусі не фіксують.

Раніше Зеленський попередив про плани Путіна розмістити балістичні ракети в Білорусі.

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