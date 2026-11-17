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У 2025 році війна проти України стала головною причиною смерті чоловіків віком від 18 до 39 років майже в усіх регіонах Росії. За рік у цій віковій групі загинули 76 790 чоловіків, тоді як від інших причин померли 62 420.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на конфіденційні дані Росстату, отримані внаслідок зламу системи відомства.

Згідно з аналізом статистики, у 2024 році загибель на війні була найпоширенішою причиною смерті чоловіків віком 18–59 років у 66,3% регіонів РФ. У 2025-му цей показник зріс до 80,7%.

Ситуація серед молодших чоловіків виявилася ще критичнішою. У віковій категорії від 18 до 39 років війна стала головною причиною смерті у 98,8% російських регіонів. Загалом минулого року бойові дії забрали життя понад половини померлих чоловіків цієї вікової групи.

Водночас наслідки війни розподіляються нерівномірно. За даними аналізу 11,3 млн свідоцтв про смерть, у Сибіру та на Далекому Сході на фронті загинули близько двох третин померлих чоловіків віком до 40 років. У Москві частка таких смертей становила 30%, а в Санкт-Петербурзі — 21%.

Bloomberg зазначає, що російська влада намагається зберігати видимість стабільності у великих містах, тому активніше залучає до війни жителів віддалених і бідніших регіонів. Масив даних, на якому ґрунтується аналіз, отримали білоруська група «Кіберпартизани» та українська Silent Crow після зламу системи Росстату.

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Нагадаємо, Росія втратила понад 26 тисяч окупантів від початку листопада.

Росія втратила понад 11 тисяч іноземних найманців у війні проти України – Bloomberg.

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