Більшість американців підтримують Україну і вважають росію ворогом — Economist
66% зареєстрованих виборців США більше співчувають Україні у війні, тоді як Росії — лише 3%. Водночас 78% вважають Росію ворогом або недружньою країною.
За даними опитування Economist/YouGov, 65% респондентів назвали Україну союзником або дружньою державою.
Військову допомогу Україні підтримують 46%, а 51% схвалюють обмін військовою розвідінформацією.
Також 45% опитаних вважають, що Володимир Зеленський більше прагне завершення війни шляхом домовленостей, ніж Володимир Путін. Водночас 45% переконані, що Дональд Трамп більше співчуває Росії, ніж Україні.
Джерело: Economist/YouGov.
У США 54% опитаних вважають, що президент Дональд Трамп скоїв злочини, які можуть виправдовувати початок процедури імпічменту.
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