Більшість німців визнали АдН загрозою для демократії
Більшість громадян Німеччини вважають ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» («АдН») небезпечною для демократії. За даними опитування Politbarometer для телеканалу ZDF, таку позицію поділяють 68% респондентів, тоді як 29% не вбачають у ній загрози. У східних федеральних землях 42% опитаних не вважають партію небезпечною, порівняно з 26% у західних регіонах.
Дослідження компанії Forschungsgruppe Wahlen зафіксувало наступний розподіл думок німців щодо діяльності ультраправих та дій уряду:
* 43% респондентів підтримують можливу заборону «АдН», тоді як 51% виступають проти такого кроку;
* 45% вважають, що інші партії мають принципово відмовлятися від співпраці з «АдН», а 53% пропонують ухвалювати рішення в кожному випадку окремо;
* 59% опитаних негативно оцінюють програму реформ канцлера Фрідріха Мерца, і лише 30% вважають її напрямок правильним;
* 80% респондентів переконані, що тягар урядових реформ розподіляється несправедливо, порівняно з 12%, які вважають його справедливим.
Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, «АдН» зберегла б статус найсильнішої політичної сили з результатом 28%. Політичні вподобання німецьких виборців розподілилися так:
* «Альтернатива для Німеччини» — 28%;
* консервативний блок Фрідріха Мерца — 21%;
* «Зелені» — 15%;
* Соціал-демократична партія — 13%;
* партія «Ліві» — 12%;
* Вільна демократична партія — 3%.
Дослідження проводилося з 5 по 7 жовтня 2026 року методом телефонного та інтернет-опитування серед 1 311 виборців.
Про це повідомляє dpa.
Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість обмежити доступ уряду федеральної землі Саксонія-Ангальт до секретного плану дій на випадок війни або іншої масштабної кризи, якщо регіон очолить ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН).
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала результати виборів у Саксонії-Ангальт, на яких значний успіх здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Представниця ХДС назвала ситуацію в країні історично важливою.