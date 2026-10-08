Більшість німців визнали АдН загрозою для демократії

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Більшість громадян Німеччини вважають ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» («АдН») небезпечною для демократії. За даними опитування Politbarometer для телеканалу ZDF, таку позицію поділяють 68% респондентів, тоді як 29% не вбачають у ній загрози. У східних федеральних землях 42% опитаних не вважають партію небезпечною, порівняно з 26% у західних регіонах.

Дослідження компанії Forschungsgruppe Wahlen зафіксувало наступний розподіл думок німців щодо діяльності ультраправих та дій уряду:

* 43% респондентів підтримують можливу заборону «АдН», тоді як 51% виступають проти такого кроку;

* 45% вважають, що інші партії мають принципово відмовлятися від співпраці з «АдН», а 53% пропонують ухвалювати рішення в кожному випадку окремо;

* 59% опитаних негативно оцінюють програму реформ канцлера Фрідріха Мерца, і лише 30% вважають її напрямок правильним;

* 80% респондентів переконані, що тягар урядових реформ розподіляється несправедливо, порівняно з 12%, які вважають його справедливим.

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, «АдН» зберегла б статус найсильнішої політичної сили з результатом 28%. Політичні вподобання німецьких виборців розподілилися так:

* «Альтернатива для Німеччини» — 28%;

* консервативний блок Фрідріха Мерца — 21%;

* «Зелені» — 15%;

* Соціал-демократична партія — 13%;

* партія «Ліві» — 12%;

* Вільна демократична партія — 3%.

Дослідження проводилося з 5 по 7 жовтня 2026 року методом телефонного та інтернет-опитування серед 1 311 виборців.

Про це повідомляє dpa.

Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість обмежити доступ уряду федеральної землі Саксонія-Ангальт до секретного плану дій на випадок війни або іншої масштабної кризи, якщо регіон очолить ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала результати виборів у Саксонії-Ангальт, на яких значний успіх здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Представниця ХДС назвала ситуацію в країні історично важливою.

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