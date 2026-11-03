Більшість великих магазинів у Польщі не працюватиме чотири дні в грудні 2026 — RMF24

У Польщі більшість великих торговельних мереж, супермаркетів, дискаунтерів і магазинів у торговельних центрах не працюватимуть чотири дні поспіль — з четверга, 24 грудня, до неділі, 27 грудня 2026 року. Такий графік складеться через поєднання різдвяних свят і неділі, на яку поширюється заборона торгівлі, повідомляє RMF24.

Чому магазини не працюватимуть

Святвечір, 24 грудня, у Польщі є законодавчо встановленим вихідним днем із 2025 року. У 2026-му він припадає на четвер. Наступні два дні — 25 та 26 грудня — є різдвяними святами, на які також діють обмеження торгівлі. Неділя, 27 грудня, буде неторговою.

За інформацією видання, якщо правила не змінять, наступного разу такий самий календарний збіг відбудеться лише у 2037 році. Середа, 23 грудня, стане останнім днем перед святами, коли у великих магазинах можна буде зробити покупки. Торговельні мережі можуть подовжити цього дня години роботи, але конкретні графіки оператори оприлюднять ближче до свят.

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Винятки із заборони торгівлі

Чотириденна перерва не означатиме повного закриття всіх торговельних точок. Закон передбачає винятки, зокрема для невеликих магазинів, де продаж особисто здійснює власник. За визначених умов йому можуть допомагати найближчі родичі.

Частина невеликих крамниць і франчайзингових точок може працювати у святкові дні, однак це залежатиме від рішення їхніх власників. У RMF24 радять не відкладати всі покупки на 23 грудня, а розподілити їх на кілька днів. У грудні 2026 року перед Різдвом також передбачено три торговельні неділі — 6, 13 і 20 грудня.

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