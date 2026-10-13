Бін Салман, за даними Haaretz, відхилив допомогу Ізраїлю проти хуситів — Interia

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, за даними Interia, відхилив передану через Сполучені Штати пропозицію Ізраїлю щодо військової допомоги в боротьбі з єменськими хуситами. Видання посилається на дипломатичне джерело газети Haaretz. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за цими даними, прагне використати ситуацію для зближення з Ер-Ріядом.

Контакти через США

Ізраїль і Саудівська Аравія не мають офіційних дипломатичних відносин, однак обмежено співпрацюють у питаннях безпеки. Ізраїльські медіа у вересні повідомляли, що на прохання Ер-Ріяда Ізраїль почав передавати через США розвідувальну інформацію для захисту стратегічної інфраструктури королівства від атак хуситів.

За інформацією дипломатичного джерела Haaretz, бін Салман не погодився на пропозицію через побоювання негативної реакції саудівського суспільства на військову співпрацю з Ізраїлем. Нетаньягу розглядає таку взаємодію як можливість наблизити нормалізацію відносин між двома державами.

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Умови нормалізації та атаки

Ер-Ріяд пов’язує можливе порозуміння з Ізраїлем із поступом у створенні палестинської держави. Президент США Дональд Трамп домагається приєднання Саудівської Аравії до Авраамових угод, укладених 2020 року за ініціативою Вашингтона. У межах цих домовленостей Ізраїль установив дипломатичні відносини з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, а згодом — із Марокко.

Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка втрутилася у війну в Ємені проти підтримуваних Іраном хуситів після захоплення ними столиці та витіснення міжнародно визнаного уряду. Останніми днями хусити посилили атаки на королівство: під час суботнього обстрілу аеропорту в Ер-Ріяді, за даними Interia, загинули 12 людей, ще 309 дістали поранення.

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