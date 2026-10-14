Бін Салман зустрівся з прем’єром Іраку в Ер-Ріяді — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммед бін Салман зустрівся в Ер-Ріяді з прем’єр-міністром Іраку Алі Фалехом аз-Заїді. Іракський глава уряду прибув до королівства з офіційною делегацією.

Про зустріч повідомляє Asharq Al-Awsat. Переговори відбулися 14 жовтня.

Безпека та співпраця

Сторони обговорили розвиток ситуації в регіоні та координацію зусиль для зміцнення безпеки і стабільності. Вони також розглянули саудівсько-іракські відносини та можливості посилення співпраці в різних сферах.

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Особливу увагу приділили координації у сфері безпеки між двома країнами для реагування на можливі регіональні виклики.

Заява Багдада

Згідно із заявою уряду Іраку, Алі Фалех аз-Заїді підтвердив, що країна не дозволить використовувати свою територію для нападів або дій, які загрожують безпеці Саудівської Аравії чи інших держав регіону.

Іракський прем’єр також заявив про відданість Багдада принципам добросусідства та повазі до суверенітету Іраку й інших країн. За даними іракського уряду, він засудив атаку на Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, а також заподіяння шкоди цивільним і цивільній інфраструктурі під час конфліктів.

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