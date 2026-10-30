Binance почала компенсувати клієнтам збитки після хакерської атаки на $6,3 млрд
Криптовалютна біржа Binance розпочала повернення активів користувачам, які постраждали внаслідок масштабної хакерської атаки.
Компанія пообіцяла покрити підтверджені збитки за рахунок власних коштів.
«Binance розпочала процес повернення постраждалим користувачам їхніх активів», — йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що зарезервували понад 6,34 млрд доларів для компенсації втрат. Із цієї суми 5 млрд доларів уже зберігаються в тих самих токенах, які постраждали внаслідок атаки. Решту активів Binance планує придбати через біржові та позабіржові канали.
Також компанія повідомила, що за допомогою партнерів вдалося заморозити активи на 3 млрд доларів. Наразі триває співпраця з правоохоронцями та блокчейн-аналітиками для їх повернення.
У Binance попередили, що компенсації можуть тривати певний час через низьку ліквідність окремих токенів та особливості позабіржових розрахунків.
Джерело: Binance у соцмережі X
Хакери викрали з криптовалютної біржі Binance цифрові активи на $6,3 млрд, що стало найбільшим криптовалютним пограбуванням у світі.
Криптовалютна біржа Binance тимчасово призупинила всі операції з внесення та виведення коштів через розслідування можливого інциденту безпеки. Компанія заявила, що проводить перевірки та працює над розв’язанням проблеми.
Tether і Circle заморозили понад $2,38 млрд у стейблкоїнах після того, як криптовалютна біржа Binance повідомила про розслідування можливої проблеми безпеки.