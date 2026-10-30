Binance почала компенсувати клієнтам збитки після хакерської атаки на $6,3 млрд

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Криптовалютна біржа Binance розпочала повернення активів користувачам, які постраждали внаслідок масштабної хакерської атаки.

Компанія пообіцяла покрити підтверджені збитки за рахунок власних коштів.

«Binance розпочала процес повернення постраждалим користувачам їхніх активів», — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що зарезервували понад 6,34 млрд доларів для компенсації втрат. Із цієї суми 5 млрд доларів уже зберігаються в тих самих токенах, які постраждали внаслідок атаки. Решту активів Binance планує придбати через біржові та позабіржові канали.

Також компанія повідомила, що за допомогою партнерів вдалося заморозити активи на 3 млрд доларів. Наразі триває співпраця з правоохоронцями та блокчейн-аналітиками для їх повернення.

У Binance попередили, що компенсації можуть тривати певний час через низьку ліквідність окремих токенів та особливості позабіржових розрахунків.

Джерело: Binance у соцмережі X

Хакери викрали з криптовалютної біржі Binance цифрові активи на $6,3 млрд, що стало найбільшим криптовалютним пограбуванням у світі.

Криптовалютна біржа Binance тимчасово призупинила всі операції з внесення та виведення коштів через розслідування можливого інциденту безпеки. Компанія заявила, що проводить перевірки та працює над розв’язанням проблеми.

Tether і Circle заморозили понад $2,38 млрд у стейблкоїнах після того, як криптовалютна біржа Binance повідомила про розслідування можливої проблеми безпеки.

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