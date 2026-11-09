Бюджет ЄС опинився під загрозою через суперечки щодо допомоги Україні – FT

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Берлін може заблокувати ухвалення наступного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Такий крок Німеччина готова зробити, якщо всі країни-члени ЄС не нададуть гарантій фінансової підтримки України у 2027 році та протягом наступних років.

Що вимагає Мерц

У листі канцлер ставить підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн блоку профінансувати Україну. Мерц написав:

"Колективне зобов'язання всіх нас без винятку справедливо долучитися до покриття дефіциту фінансування України є необхідною передумовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки".

За даними FT, лист надійшов напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, яка відбудеться у четвер і п'ятницю. Мерц вимагає, щоб на ній було розв'язано питання дефіциту фінансування Києва.

70 мільярдів дефіциту

У грудні минулого року лідери ЄС погодили для України кредит на 90 млрд євро. Однак через масштаб російської агресії Київ заявив, що наступного року потребуватиме ще 70 млрд євро. Цей дефіцит визнають і союзники України.

ЄС пообіцяв покрити дві третини суми, тобто близько 45 млрд євро. Єврокомісія опрацьовує варіанти виконання цієї обіцянки, зокрема розглядає випуск додаткових спільних боргових зобов'язань. У Брюсселі сподіваються, що лідери домовляться до кінця року.

Чотири країни проти

Чотири країни ЄС — Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія — дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія торік домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.



Ці чотири країни є чистими отримувачами бюджету ЄС, а Німеччина — найбільшим чистим донором. Використовуючи фінансовий вплив Берліна на бюджетних переговорах, Мерц прагне забезпечити фінансування Києва і наступного року, і в подальшій перспективі.

У листі Мерц також наголосив, що "тоді ми повинні знайти рішення, яке підтримають усі держави-члени та яке забезпечить Україні надійну багаторічну перспективу фінансування з 2028 року", зокрема для сплати відсотків за непогашеним боргом.

Про це йдеться в листі Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти, з яким ознайомилося Financial Times.

ЄС хоче погодити бюджет із допомогою Україні до кінця року, але країни не можуть домовитися.

Нагадаємо, що Ірландія запропонувала скоротити бюджет ЄС на €159 млрд — Politico Europe.

Мадяр розкритикував проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

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