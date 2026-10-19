Бюджет нової столиці Індонезії скоротили до 6,3 трлн рупій — ABC News Australia

В Індонезії річний бюджет на розвиток нової столиці Нусантари у 2026 році скоротили до 6,3 трлн індонезійських рупій. У місті, яке зводять у тропічних лісах острова Борнео як майбутню столицю країни, наразі оселилися близько 10 тисяч людей, хоча до 2029 року воно було розраховане на 1,2 млн жителів, повідомляє ABC News Australia.

Скорочення фінансування

Будівництво Нусантари в провінції Східний Калімантан почали у 2022 році. Проєкт, ініційований колишнім президентом Джоко Відодо, передбачав створення нового центру країни більш ніж за 1200 км від Джакарти. Очікувана вартість будівництва становила близько 45 млрд доларів.

У 2024 році на Нусантару витратили приблизно 43 трлн рупій, або близько 3,5 млрд доларів. Після вступу на посаду президента Прабово Субіанто бюджет зменшили до 13 трлн рупій у 2025 році, а потім — до 6,3 трлн у 2026-му. За даними ABC, значну частину бюджетних коштів Прабово спрямував на пріоритетні програми, зокрема загальнонаціональну програму шкільного харчування.

Статус майбутньої столиці

Прабово Субіанто підписав президентський регламент, який має надати Нусантарі статус «політичної столиці» до 2028 року, коли планують завершити урядові будівлі. Водночас Конституційний суд Індонезії постановив, що Джакарта залишатиметься офіційною столицею, доки президент не видасть окремий указ.

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У ширшому районі Нусантари, до якого входять десятки сіл і адміністративних районів, проживають 147 тисяч людей. У нових житлових вежах центральної частини міста мешкають приблизно 1800 держслужбовців і представників оборонних та безпекових структур. У Нусантарі вже є лікарні, два готелі, кілька кав'ярень та електробусний маршрут, а торговельні центри ще планують збудувати.

Побоювання щодо інвестицій

Економіст Центру економічних і правових досліджень CELIOS Бгіма Юдхістіра заявив, що інтерес інвесторів залишається низьким через геополітичні умови, зростання відсоткових ставок і ризики, пов'язані з політикою. На його думку, Нусантара може перетворитися на дорогий проєкт із мінімальним ефектом.

Орган, що управляє розвитком Нусантари, OIKN, заявив, що приватні інвестори зобов'язалися вкласти у проєкт 6 млрд доларів, а ще 10 млрд доларів залучено через механізми державно-приватного партнерства. Представники OIKN переконані, що уряд і надалі підтримує будівництво міста.

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