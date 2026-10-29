У Брюсселі, Бельгія, європейські промислові асоціації та великі компанії розкритикували плани Єврокомісії щодо диверсифікації ланцюгів постачання, спрямовані на зменшення залежності ЄС від Китаю. Бізнес застерігає, що обов’язкові вимоги можуть збільшити витрати та змусити підприємства шукати постачальників, яких поки немає на ринку.

Як повідомляє South China Morning Post, у грудні Єврокомісія планує представити три нові інструменти геоекономічної політики. Жоден із них прямо не називатиме Китай, однак загальна мета полягає у скороченні залежності від Пекіна та посиленні можливостей ЄС реагувати на торговельний тиск. За даними видання, пакет можуть представити 9 грудня.

Три запропоновані механізми

Один із механізмів — DiversifyEU — може зобов’язати компанії у ключових секторах розширювати коло постачальників. Брюссель розглядає для цього, зокрема, мита або стимули у вигляді доступу до державних контрактів і субсидій.

Другий інструмент передбачає механізм солідарності з компенсаціями для компаній, які можуть зіткнутися із заходами у відповідь під час торговельних суперечок. Третім має стати механізм швидкого реагування, що дозволятиме закривати ринок ЄС для країн, які вдаються до активного викривлення конкуренції або економічного примусу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що DiversifyEU буде нейтральним щодо конкретних країн і має допомогти європейським компаніям диверсифікувати ланцюги постачання. За її словами, принцип механізму полягає у недопущенні критичної залежності від одного постачальника.

Застереження промисловості

Європейська асоціація автовиробників ACEA зазначила, що для рідкісноземельних металів, магнітів, матеріалів для батарей, дисплеїв і частини напівпровідників альтернативна база постачання є дуже обмеженою або взагалі відсутня. В асоціації наголосили, що Європа не зможе зрівнятися з витратами Китаю та не потребує повної незалежності від нього.

Федерація німецької промисловості підтримала мету посилення стійкості, однак виступила проти нових вимог до звітності та обов’язкових приписів. Організація також назвала мита непридатним інструментом для диверсифікації.

Компанії Nokia, Traton, Ikea та оператор телекомунікаційних веж Vantage Towers попередили, що торговельні обмеження або різка зміна вимог до закупівель без доступних альтернатив можуть підвищити витрати, затримати розгортання критичної інфраструктури та погіршити надійність постачань. Водночас на саміті Європейської ради цього місяця 27 держав-членів не висловили заперечень щодо представлених фон дер Ляєн планів.

Читай нас у