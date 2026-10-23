Бізнес Франції готується до протестів, побоюючись заворушень — France 24

Власники бізнесу по всій Франції готуються до протестів, які очікуються найближчими вихідними. Підприємці побоюються, що акції можуть перерости в заворушення, тому вживають заходів, покликаних зменшити можливу шкоду для своїх підприємств.

Підготовка бізнесу

Як повідомляє France 24, власники бізнесу готуються мінімізувати потенційні втрати у разі заворушень. Їхня підготовка пов’язана з очікуванням нового раунду протестів у країні.

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Побоювання стосуються можливого розвитку подій під час акцій, а не підтверджених нових заворушень. Власники намагаються підготуватися до можливих інцидентів, щоб обмежити потенційні збитки. Йдеться про бізнес по всій країні, а не лише в окремих містах.

Обмеження влади

Французький уряд сподівається, що нові комендантські години та інші обмеження допоможуть заспокоїти представників бізнесу перед наступним раундом очікуваних протестів. Влада розраховує, що ці кроки додатково зменшать занепокоєння підприємців.

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