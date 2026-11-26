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Листопадовий Бобровий супермісяць, який зійшов 24 листопада, привернув увагу фотографів у різних куточках світу. Однак найоригінальніші кадри цього небесного явища вдалося зробити з космосу.

За словами астронавта, знімки зробили за допомогою 400-міліметрового об'єктива та опублікували без додаткового редагування. На фотографіях видно, як величезний місячний диск поступово викривляється під час проходження крізь шари земної атмосфери.

Не менш вражаючі світлини з'явилися і з поверхні планети. Фотографи зафіксували повню на тлі відомих архітектурних пам'яток і сучасних міст.

Зокрема, Бобровий Місяць сфотографували над античним Парфеноном в Афінах, середньовічним замком Болдогке в Угорщині, між мінаретами святині в іракському Неджефі, буддійським храмом у Таїланді та підвісним мостом у Стамбулі.

У Пекіні фотографу вдалося спіймати момент, коли пасажирський літак із густим білим слідом пролітав просто на тлі яскравого місячного диска. У Нью-Йорку Місяць сяяв між хмарочосами та у просвіті бетонного каньйону 42-ї вулиці, а в Торонто до кадру потрапила зграя птахів.

У Лос-Анджелесі фотограф Аллен Берман у пошуках вдалої локації навіть опинився на передньому газоні місцевого мешканця, чим неабияк здивував господаря будинку.

Атмосфера Землі вплинула не лише на знімки з космосу, а й на фотографії, зроблені з поверхні планети. Над Торонто край Місяця виглядав дещо сплющеним через заломлення світла в атмосферних шарах із різною температурою та щільністю.

Назву «Бобровий Місяць» листопадова повня отримала завдяки традиціям Північної Америки. Саме в цю пору бобри активно готуються до зими, облаштовують свої сховища та завершують підготовку до замерзання водойм.

Цьогорічна листопадова повня також відкрила серію супермісяців. Так називають повні, які збігаються з періодом наближення природного супутника Землі до нашої планети під час його 27-денної орбіти. Через це Місяць може здаватися більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Тим, хто не встиг помилуватися листопадовим явищем, довго чекати не доведеться. Останній і найближчий супермісяць 2026 року очікується 23 грудня за американським часом.

За прогнозами, під час цієї повні Місяць наблизиться до Землі на відстань приблизно 356 740 кілометрів. Це стане ще однією нагодою спостерігати за особливо яскравим і великим місячним диском.

Астронавт NASA Аніл Менон сфотографував повний Місяць із борту Міжнародної космічної станції, зафіксувавши, як він заходить за земний обрій і змінює форму через вплив атмосфери.

Нагадаємо, у США НАСА відкрило прийом заявок до нового набору астронавтів для програми Artemis. В агентстві заявили, що відібрані кандидати можуть працювати в майбутніх місячних місіях, зокрема жити й працювати на місячній базі, а також допомагати в підготовці пілотованих польотів на Марс.

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