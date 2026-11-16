Богуцький назвав успіхом зустріч щодо Конституційного суду Польщі — Polsat News

У Польщі глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький назвав успіхом зустріч президента Кароля Навроцького з представниками політичних сил щодо Конституційного суду. Переговори відбулися в Бельведері. Богуцький зазначив, що за одним столом зібралися політичні середовища, які зазвичай перебувають в опозиції одне до одного.

Учасники зустрічі

За даними Polsat News, у переговорах узяли участь представники Польської селянської партії, Польщі 2050, партії Razem, Конфедерації, Конфедерації Польської корони, партії «Право і справедливість», Rozwój Plus та сенатського об’єднання Nowa Polska-Centrum.

Польську селянську партію представляли голова клубу Кшиштоф Пашик і його заступниця Магдалена Срока. Від Польщі 2050 прибули заступник голови клубу Павел Сліж і заступник міністра цифровізації Міхал Граматика. Від партії «Право і справедливість» були голова клубу Маріуш Блащак та віцепрезидент партії Пшемислав Чарнек.

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Представники Лівиці та Громадянської коаліції на зустріч у понеділок не прийшли.

Заява Богуцького

Богуцький заявив, що розмова була непростою, а учасники не погоджувалися в усіх питаннях. Водночас, за його словами, ніхто не залишив стіл переговорів і не перервав дискусію. Він також назвав успіхом готовність присутніх політичних сил до діалогу.

Після зустрічі глава президентської канцелярії звернувся до осіб, які нині перебувають у Конституційному суді. Він закликав їх не поглиблювати ситуацію, яку вважає такою, що не має правових підстав, та утриматися від ескалації.

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