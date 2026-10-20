Боксеру Камсінгу призначили два роки та виправдали за замах на зґвалтування — Bangkok Post

Апеляційний суд регіону 4 у Таїланді виправдав олімпійського чемпіона з боксу Сомлука Камсінга за обвинуваченням у замаху на зґвалтування. Водночас суд призначив 53-річному спортсменові два роки позбавлення волі за викрадення особи віком до 18 років з метою вчинення непристойних дій, повідомляє Bangkok Post.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд регіону 4 відхилив обвинувачення у замаху на зґвалтування проти боксера, який завершив кар’єру. Водночас він залишив чинним обвинувальний вирок за іншим епізодом, однак зменшив строк ув’язнення з трьох до двох років.

Камсінга також зобов’язали виплатити дівчині додатково 80 тисяч батів компенсації та відсотки за ставкою 5%. Загальна сума фінансової компенсації для потерпілої становитиме 200 тисяч батів.

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Застава та подальше оскарження

Після рішення апеляційного суду Верховний суд Таїланду дозволив Камсінгу вийти під заставу в розмірі 300 тисяч батів на час подальшого оскарження. Йому заборонили залишати країну.

Сам Камсінг заявив, що готовий продовжувати судову боротьбу та покладається на юридичну процедуру. Адвокат позивачки Атіваат Ніамісрі повідомив, що дівчина також оскаржуватиме рішення у Верховному суді. За його словами, вона наполягає, що не залишилася з боксером добровільно після їхньої зустрічі в пабі.

У 1996 році Сомлук Камсінг став першим спортсменом із Таїланду, який здобув олімпійське золото: він переміг у напівлегкій вазі на Іграх в Атланті. У 2023 році 17-річна позивачка звинуватила його в сексуальному насильстві після зустрічі в нічному закладі в районі Муанг провінції Кхонкен.

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