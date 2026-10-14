Болгарія долучиться до ініціативи НАТО для боротьби з дронами

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Болгарія планує до 30 жовтня подати заявку на участь в ініціативі НАТО, спрямованій на протидію повітряним загрозам на малих висотах, зокрема безпілотникам. Про це в середу заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов.

Заява очільника болгарського оборонного відомства пролунала під час слухань у парламенті Болгарії, ініційованих запитанням депутата Хаміда Хаміда щодо участі країни в союзницьких програмах протиповітряної оборони та протидії безпілотникам.

Стоянов наголосив, що Болгарія не виходила з ініціативи Drone Edge і бере в ній активну участь. Країна зобов’язалася виділити 80 мільйонів євро на закупівлю 20 систем, що складаються з 10 мобільних і 10 стаціонарних установок, через механізм SAFE. Очікується, що найближчим часом буде підписано меморандум з Іспанією про їхню спільну закупівлю.

«Я ніколи не казав, що Болгарія вийде з ініціативи Drone Edge. Ми очікуємо, що будь-якої миті підпишемо меморандум про взаєморозуміння з Іспанією щодо спільної закупівлі цих систем», – зазначив Стоянов.

Він описав Drone Edge як віртуальну торговельну платформу для потенційного майбутнього розвитку та спільних закупівель систем протидії БПЛА. Ініціатива також передбачає підготовку операторів, і Болгарія заявила про готовність провести навчання власного персоналу в 2027 році.

Очільник болгарського Міноборони відмежував ініціативу Drone Edge від окремого проєкту НАТО з протидії повітряним загрозам на низьких висотах, до якого Болгарія ще не приєдналася. Участь у другій ініціативі передбачає обов’язковий щорічний внесок у розмірі 220 000 євро, причому рішення щодо цього залежить від оцінки фінансових можливостей країни.

«Незважаючи на все, Міністерство оборони оцінює, що ми можемо дозволити собі цю суму і що Болгарія дуже скоро приєднається до проєкту», – сказав Стоянов.

Він також додав, що країна вживатиме необхідних заходів до кінця жовтня.

Стоянов пояснив, що Болгарія не приєдналася до ініціативи, спрямованої на протидію загрозам на низьких висотах, на початку 2025 року, оскільки проводила оцінку витрат та їхніх наслідків для державного бюджету. Він зазначив, що країна планує приєднатися до ініціативи до 30 жовтня.

По це повідомляє Novinite.

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