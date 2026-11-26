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Болгарія готова взяти участь у новому кредиті Європейського Союзу для України на €45 млрд, однак висуває умову — Софія долучиться лише до фінансування невійськових потреб. Кошти пропонують спрямувати на підтримку українського бюджету, зокрема регіонів, у яких компактно проживає болгарська національна меншина. Водночас від участі у військовій складовій позики країна відмовляється.

Відповідну заяву прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев зробив 26 листопада перед початком саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Запропонований Єврокомісією кредит передбачає дві складові:

до €25 млрд – військова допомога Україні;

до €20 млрд – підтримка державного бюджету.

Радев підтвердив, що Болгарія готова долучитися до фінансування другої складової позики. Водночас Софія відмовляється виділяти кошти на закупівлю озброєння.

Як повідомляє Euronews, болгарський прем'єр також наголосив на необхідності підтримки історичної болгарської діаспори в Україні, чисельність якої, за його оцінкою, становить близько 300 тис. осіб.

Ідеться, зокрема, про фінансування потреб у сфері охорони здоров'я, енергетики та транспорту. Радев має намір обговорити відповідну пропозицію з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Таким чином, Болгарія змінила свою попередню позицію щодо участі в новому кредиті. Водночас Угорщина, Словаччина та Чехія продовжують виступати проти участі у фінансуванні позики.

Про це повідомляється із посиланням на Reuters.

Лідери Європейського Союзу розраховують ухвалити остаточне рішення щодо нового кредиту для України обсягом €45 млрд, а також затвердити багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки під час саміту 17–18 грудня.

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