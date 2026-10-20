Болгарія підтвердила патрулювання літака НАТО над Чорним морем — Anadolu Agency

Болгарія підтвердила, що над Чорним морем розвідувальні місії виконує літак морського патрулювання Boeing P-8A Poseidon. Прем’єр-міністр Румен Радев заявив, що повітряне судно проводить розвідку для виявлення потенційних загроз після атак безпілотників на торговельні судна в регіоні, повідомляє Anadolu Agency.

Допомога союзників по НАТО

За словами Радева, союзники Болгарії по НАТО оперативно відреагували на запит країни про допомогу. Він також повідомив, що Болгарія повністю залучила свої можливості зі спостереження, розвідки, виявлення загроз і реагування на них.

Прем’єр додав, що очікується подальша підтримка від союзників по Альянсу. Минулого тижня Болгарія звернулася до них із проханням забезпечити повітряне патрулювання та надати додаткові військові спроможності, зокрема ракетні й протидронові системи, а також патрульні літаки.

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Заява Міноборони Болгарії

Міністр оборони Димитр Стоянов заявив, що Poseidon належить НАТО і його не слід пов’язувати з окремою країною. За його словами, літак не має ударних можливостей і продовжуватиме місії стільки, скільки буде необхідно.

Стоянов зазначив, що рішення про розгортання літака Болгарія та НАТО ухвалили спільно, а зібрана під час польотів інформація передається Альянсу. Раніше Міністерство оборони Болгарії підтвердило патрулювання американського військового літака над Чорним морем у межах заходів із посилення пильності.

Протягом останнього місяця в у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі атак зазнали чотири судна, два з них затонули.

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