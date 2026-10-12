Болгарія попросила ЄС і НАТО допомогти розслідувати атаки на судна — Anadolu Agency

Болгарія звернулася до Європейського Союзу та НАТО по технічну допомогу для розслідування атак безпілотниками на два комерційні судна у своїй виключній економічній зоні в Чорному морі. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на болгарський уряд.

Звернення до ЄС і НАТО

Прем'єр-міністр Румен Радев у листах до президента Європейської ради Антоніу Кошти, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і генерального секретаря НАТО Марка Рютте закликав союзників надати пріоритет розслідуванню.

За його словами, Болгарія засуджує військові атаки на комерційне судноплавство та цивільні екіпажі й має намір встановити відповідальних. Софія також підтримує контакт із НАТО щодо можливої допомоги союзників.

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Пошук доказів

Болгарська влада звернулася й до Європейського агентства з морської безпеки, оскільки не змогла знайти уламки дронів, які могли б допомогти встановити їхнє походження. Запитувана підтримка має допомогти дослідити речові докази, супутникові дані та іншу інформацію, зібрану під час розслідування.

6 жовтня Радев повідомив на засіданні уряду, що близько третьої години ночі за місцевим часом два комерційні судна зазнали атак із застосуванням морських і повітряних безпілотників. Обидва судна зазнали пошкоджень. Після встановлення винуватця Болгарія планує використати дипломатичні та юридичні механізми відповідно до міжнародного права.

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