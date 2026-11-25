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Болгарія проводить масштабні спільні навчання Військово-морських та Військово-повітряних сил у Чорному морі після численних атак безпілотників на цивільні торговельні судна.

У пресслужбі Міністерства оборони країни відмовилися розкривати характер маневрів, пославшись на статтю 26 болгарського Закону про захист секретної інформації, відповідно до якої ці відомості є службовою таємницею.

Згідно з навігаційним попередженням НАВИМ 864/26 болгарської служби управління морським рухом, у зв’язку з навчаннями ділянку акваторії Чорного моря площею близько 9 тис. км² тимчасово оголосили небезпечною для судноплавства, стоянки на якорі, рибальства та підводних робіт.

Поблизу берегів Болгарії вже зазнали ударів сім торговельних суден, а міністр оборони Димитар Стоянов 20 листопада на зустрічі з послом Австрії наголосив, що ВМС і ВПС країни підтримують постійну готовність до реагування на загрози. На тлі загострення ситуації колишні міністри оборони Болгарії та Румунії Бойко Ноєв і Йоан Мірча Пашку також закликали ЄС створити окрему військово-морську місію EUNAVFOR Black Sea для захисту судноплавства за зразком операції ASPIDES у Червоному морі.

Про це повідомило болгарське видання Maritime.bg.

У Чорному морі приблизно за 75 кілометрів на південний схід від мису Каліакра морський дрон уразив і затопив вантажне судно Betul 8. Інцидент стався в понеділок уранці у виключній економічній зоні Болгарії.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада увечері дрон уразив нафтовий танкер Evia Petrol V під грецьким прапором. Судно перебувало за чотири морські милі на схід-південний схід від Сулини. Приблизно через 35 хвилин, дрон уразив балкер Marsol, який перебував за п’ять морських миль на південний схід від Сулинського каналу. На борту судна також виникла пожежа.

Вантажне судно Larissa 1 13 листопада зазнало атаки безпілотника під час руху територіальними водами Румунії. Корабель прямував до порту Суліна, звідки мав вирушити до України.

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