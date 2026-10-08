Болгарія закликає ЄС створити механізм безпеки судноплавства у Чорному морі

Болгарія виступила за створення нового механізму Європейського Союзу для забезпечення вільної та безпечної цивільної навігації в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на торговельні судна.

Рада з питань національної безпеки країни рекомендувала уряду порушувати це питання на всіх засіданнях ЄС, насамперед під час саміту Європейської ради 15–16 жовтня.

Ініціатива передбачає запровадження таких заходів для захисту судноплавства:

* залучення засобів супутникового моніторингу ЄС для оперативного виявлення загроз у мореплавстві;

* запровадження механізму фінансової компенсації за збитки, спричинені атаками на судна;

* створення військово-морської місії під керівництвом ЄС за зразком оборонної операції «Aspides» на основі об'єднаних сил Румунії та Болгарії;

* прискорення запуску Центру морської безпеки у Чорному морі на базі портів Констанца та Варна з використанням прибережних радарів, дронів та протимінної оборони.

Про це повідомляє авторка Ольга Ковальчук із посиланням на видання «Rapporteur» та «Європейська правда».

У Чорному морі біля Болгарії та Румунії після атак дронів затонули два вантажні судна, ще одне зазнало пошкоджень. Уряд Болгарії назвав атаку на два судна неприйнятним порушенням міжнародного права, однак не закликав Росію — державу-агресора — припинити війну проти України.

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