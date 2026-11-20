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Болгарія посилила патрулювання своєї виключної економічної зони в Чорному морі після атак безпілотників на цивільні судна.

До операцій залучили два штурмовики Су-25 та два вертольоти AS532 Cougar.

Вертольоти використовують для розвідки, спостереження та порятунку людей. Су-25 забезпечують повітряний супровід і можуть бути додатковим засобом захисту в разі повторних атак дронів.

Болгарія не має спеціалізованих морських патрульних літаків, тому змушена використовувати наявну авіацію. За оцінкою World Air Forces 2026, країна має п’ять активних Су-25К. Ще один двомісний Су-25УБК зазначений у даних Military Balance.

Таким чином, для патрулювання залучили значну частину наявного парку штурмовиків.

Джерело: Defense Express.

Болгарія наразі не має достатніх технічних можливостей, щоб виявляти та знищувати безпілотники в акваторії Чорного моря. Про це заявив прем'єр-міністр Румен Радев на конференції «Чорне море 2026: Близький Схід».

З початку жовтня в економічній зоні Болгарії атакували вже сім кораблів.

Відео: у Чорному морі біля узбережжя Болгарії після атаки дронів затонув зерновоз.

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