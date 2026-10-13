Болгарія запідозрила Росію в атаці дронами на два судна біля своїх берегів

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Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що за атакою безпілотників на два вантажні судна поблизу територіальних вод країни, ймовірно, стоїть Росія. Він озвучив цю позицію у публічному зверненні та під час розмови з російським послом. Водночас Радев наголосив, що наразі немає переконливих і однозначних доказів для висунення звинувачень конкретній стороні, однак, на його думку, цей інцидент вигідний Російській Федерації.

Болгарський прем’єр назвав військову ескалацію в Чорному морі неприпустимою та повідомив, що обговорив ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Той запевнив, що за потреби Альянс посилить оборону в регіоні.

За інформацією болгарського агентства BTA, Радев викликав посла Росії Елеонору Митрофанову та заявив їй, що Москва може бути причетною до інциденту. Серед аргументів він навів те, що Україна не мала підстав знищувати власні судна.

Одне з атакованих суден — українське Chelsea 3, яке ходить під прапором Мальти. У нього влучили три безпілотники. Усі члени екіпажу — семеро українців і восьмеро азербайджанців — були врятовані.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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