Болівія визначила пріоритети перед візитом президента Каста — The Rio Times

Болівія визначила угоду щодо корисних копалин, імпорт сирої нафти через чилійські порти та підключення до підводного оптоволоконного кабелю Humboldt головними пріоритетами перед візитом президента Чилі Хосе Антоніо Каста до Ла-Паса 16 жовтня 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на заступника глави МЗС Болівії Карлоса Паса Іде.

Каст має провести одноденні переговори з президентом Болівії Родріго Пасом. За словами Паса Іде, сторони підготували щонайменше 30 питань, але через короткий візит зосередяться на 11 пріоритетних пунктах.

Корисні копалини, нафта і кабель

Першим пріоритетом Болівія назвала домовленість між міністрами гірничої промисловості двох країн. Деталей потенційної угоди не оприлюднили, зокрема невідомо, чи стосуватиметься вона літію. Болівія та Чилі мають значні запаси цього металу.

Також Ла-Пас прагне отримати підключення до кабелю Humboldt, який має з'єднати чилійський регіон Вальпараїсо з Австралією на відстані понад 14 тисяч кілометрів. За даними уряду Чилі, компанія Humboldt Connect, відповідальна за проєкт, порівну належить чилійській державній компанії Desarrollo País і Google. За словами Паса Іде, кабель має пройти через Чилі та Болівію до Бразилії.

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Третім ключовим питанням є постачання сирої нафти з чилійських портів через трубопровід Сіка-Сіка—Аріка у зворотному напрямку — до Болівії. Трубопровід сполучає болівійський населений пункт Сіка-Сіка в регіоні Ла-Пас із чилійською Арікою.

Суперечка щодо деревини

Питання болівійської деревини, яку в червні вилучили в чилійських портах Аріка, Сан-Антоніо та Вальпараїсо, до порядку денного переговорів не включатимуть. Чилійські прокурори заявляють, що понад тисяча тонн деревини містила кокаїн і кетамін, тоді як болівійські експортери це заперечують.

Пас Іде пояснив, що справа перебуває в компетенції чилійських прокурорів. Водночас Болівія просить чилійську сторону забезпечити дотримання належної правової процедури та захистити репутацію країни. Болівія і Чилі десятиліттями не мають повних дипломатичних відносин та підтримують контакти через генеральні консульства.

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