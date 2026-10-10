Болівія збереже субсидії на бензин до перегляду в січні 2027 — The Rio Times

У Болівії субсидії на бензин зберігатимуться до кінця 2026 року, а їхній подальший перегляд заплановано на січень 2027-го. Міністр економіки Крістіан Моралес також заявив, що домовленості країни з Міжнародним валютним фондом не передбачають скасування субсидій на електроенергію та газ, повідомляє The Rio Times.

Домовленості з МВФ

За словами Моралеса, угода з МВФ передбачає повне скасування субсидій лише на моторне пальне. Міністр заявив, що субсидію на дизель уже скасовано, тоді як рішення щодо бензину залежатиме від стану економіки, державних фінансів і світових цін на нафту.

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Чинний декрет визначає січень 2027 року як дату оцінювання ситуації, але міністр не підтвердив автоматичного підвищення цін саме тоді. Виконавча рада МВФ 2 жовтня схвалила для Болівії 36-місячну програму розширеного фінансування.

Ціни та підтримка

За даними видання, бензин у Болівії коштує 6,96 болівіано за літр, або близько 0,59 долара США. Уряд планує провести консультації з представниками економічних секторів у найближчі місяці, щоб визначити підхід до бензину у 2027 році. Моралес також згадав грошові виплати для вразливих груп і трастовий фонд обсягом 800 млн болівіано для кредитування виробників та транспортних операторів.

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