Борек заявив про травму стопи у Пйотра Зелінського — Interia Sport

У складі збірної Польщі Пйотр Зелінський не потрапив до заявки на матч проти Румунії. Офіційно відсутність півзахисника «Інтера» пояснювали застудою, однак Interia Sport навела іншу інформацію, озвучену Матеушем Бореком в ефірі Kanał Sportowy.

Заява про травму стопи

За словами Борека, Зелінський прибув до розташування збірної з травмою стопи. Як стверджує журналіст, біль у підошві суттєво обмежує футболіста під час бігу: він може рухатися підтюпцем, однак прискорення, спринти й різкі зміни напрямку, особливо з м’ячем, спричиняють проблеми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Борек також не взявся гарантувати, що півзахисник зіграє в матчі проти Швеції. Він зазначив, що дискомфорт у стопі заважає Зелінському, хоча професійним футболістам іноді доводиться виходити на поле попри фізичні проблеми.

Статистика в «Інтері»

Цього сезону 32-річний Зелінський провів за «Інтер» 14 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Він грав в останніх поєдинках команди Крістіана Ківу та був викликаний Яном Урбаном на листопадовий збір польської національної команди. Початок матчу Польщі проти Румунії запланований на 20:45.

Читай нас у