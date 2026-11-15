Борис Джонсон заявив, що допоможе зупинити війну в Україні

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що єдиним дієвим способом завершити війну рф проти України є чітка позиція Заходу щодо приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу.

«Дуже приємно бачити, як Еммануель Макрон знову заявляє, що місце України – у самому серці НАТО. Саме така чіткість нам і потрібна. Саме це має почути Путін. Коли ж ми почуємо подібну заяву від Енді Бернема – не кажучи вже про Білий дім?» — вказав Джонсон, коментуючи заяву президента Франції.

Раніше Еммануель Макрон підкреслив необхідність продовжувати фінансову та військову підтримку України взимку, застерігши західних партнерів від спроб змусити Київ до несправедливого миру, який лише закладе підґрунтя для нової агресії.

Джерело: інтернет-видання «Главком» з посиланням на дописи Бориса Джонсона та Еммануеля Макрона у соцмережі X.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американські переговорники під час останнього раунду мирних переговорів в Абу-Дабі порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон розкритикував вимогу Росії відвести сили НАТО від кордонів Альянсу.

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