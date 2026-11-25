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25 листопада колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав прийняти Україну до НАТО.

Він заявив, що якщо Захід справді прагне бачити Україну вільною, суверенною та незалежною державою, то має чітко дати зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що Україна вступає до Альянсу.

Про це Борис Джонсон сказав на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що Рютте заявив про блокування вступу України до НАТО кількома союзниками.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

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