У Нігерії бої між JNIM та угрупованнями, пов’язаними з «Ісламською державою», поширилися до північно-західних районів країни. Як повідомляє The Rio Times, зіткнення також відбувалися в Буркіна-Фасо, Малі, Нігері та західній частині Нігеру. Аналітик Вассім Насібія назвав ескалацію безпрецедентною за масштабом.

Повідомлялося про загибель сотень бійців, однак незалежно підтвердженої кількості жертв немає. За оцінкою видання, зіткнення відбуваються у прикордонних районах, де державна влада є найслабшою. Поширення боїв на північний захід Нігерії пов’язує конфлікт у Сахелі з територіями, де вже перетинаються джихадистська активність і бандитизм.

Переробка золота в Ефіопії

10 жовтня в Ефіопії запустили перший у країні золотопереробний завод вартістю 50 млн доларів. Підприємство створили як спільне підприємство; воно надаватиме послуги з плавлення, аналізу, очищення та лиття золота, а також вироблятиме золоті злитки. Прем’єр-міністр Абій Ахмед заявив, що завод має розширити внутрішню переробку сировини та залучати золото із сусідніх країн.

Ефіопські інвестори, які відповідають критеріям кваліфікованих інвесторів, також отримали право брати участь у первинному публічному розміщенні акцій Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals у Нігерії. Пропозицію за ціною 525 найр за акцію продовжили до 27 жовтня; для продажу доступні 4,1 млрд акцій.

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Непідтверджене звинувачення щодо удару в Судані

Суданська правозахисна група Emergency Lawyers заявила, що внаслідок авіаудару поблизу кордону з Єгиптом на півночі Судану загинули щонайменше 72 старателі. Організація поклала відповідальність на єгипетські ВПС, але це звинувачення незалежно не підтверджене. Єгипетські військові повідомили про кампанію проти незаконного видобутку золота на півдні Єгипту, не згадавши про ймовірну загибель старателів.

12 жовтня суданські цивільні та політичні групи, що виступають проти війни, провели в Аддис-Абебі зустріч із механізмом «Квінтет» за участю Африканського союзу, ООН, IGAD, Ліги арабських держав та ЄС. Вони запропонували тимчасове припинення вогню, гуманітарний доступ і всеосяжний політичний діалог. Учасники погодилися створити підготовчий комітет, однак терміни його формування не уточнювалися.

Прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки Африки на 4,5% у 2026 році та на 5% у 2027-му. Водночас фонд очікує, що обсяг допомоги на розвиток для країн континенту у 2026 році скоротиться ще на 12%.

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