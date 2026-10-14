Бої в Ємені залишили без допомоги 800 тисяч людей — Channel NewsAsia

У Ємені посилення боїв на кількох фронтах перевантажило лікарні та ускладнило доступ до гуманітарної допомоги приблизно для 800 тисяч людей. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на гуманітарні організації.

Лікарні приймають сотні поранених

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, медзаклади поблизу лінії фронту в Марібі, Таїзі та на узбережжі Червоного моря фіксують безпрецедентну кількість пацієнтів із пораненнями від зброї. Деякі лікарні за один тиждень прийняли понад 700 постраждалих.

Координатор МКЧХ із питань охорони здоров’я Ферас Абусамра заявив, що персонал, який надає допомогу травмованим, працює під величезним тиском. Лише невелика частина медичних установ, що продовжують роботу в країні, здатна забезпечувати комплексну допомогу постраждалим від травм. Лікарні також стикаються з дефіцитом хірургічних матеріалів, анестетиків, кисню та ліків.

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Переміщення людей і нестача продовольства

За оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН, від початку нового спалаху боїв упродовж останніх тижнів понад 200 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Сутички відновилися між підтримуваним Іраном угрупованням хуситів і урядовими силами, яких підтримує Саудівська Аравія.

Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що бойові дії та перекриття доріг унеможливили доставлення життєво необхідної допомоги для 800 тисяч людей у Таїзі, третьому за величиною місті Ємену, та інших постраждалих районах. Таїз нині приймає найбільшу кількість людей, які тікають від боїв.

Райони залишаються недоступними

За даними ВПП, окремі райони стали недоступними через бойові дії та закриття доріг. Запаси пшеничного борошна майже вичерпані, а продовольства, що залишилося на місцевих ринках, може вистачити лише на короткий час. У МКЧХ попередили, що система охорони здоров’я Ємену, виснажена понад десятиліттям конфлікту, економічною кризою, переміщенням населення та спалахами хвороб, може мати обмежені можливості для реагування на нове масове надходження поранених, якщо бої ще посиляться.

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