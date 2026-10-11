Браун випереджає Гастеда в сенатській гонці Огайо — ABC News Australia

В Огайо опитування New York Times/Siena зафіксувало перевагу демократа Шеррода Брауна над республіканцем Джоном Гастедом: 49% проти 46%. Штат, який останніми роками був опорою Республіканської партії, став одним із кількох республіканських штатів, де демократи отримали шанси на успіх напередодні проміжних виборів 3 листопада, повідомляє ABC News Australia.

Огайо знову стає конкурентним

Проміжні вибори визначать склад Конгресу США на другу половину президентського терміну Дональда Трампа. Для контролю над Сенатом демократам потрібно здобути чотири місця, які нині утримують республіканці, водночас зберігши власні мандати.

За даними видання, демократи також мають шанси відібрати місце в Сенаті у Північній Кароліні, а вибори в штаті Мен вважають непередбачуваними. Окрім Огайо, опитування засвідчило сильні позиції демократів у Техасі, Алясці, Айові та Канзасі.

Засновник Cook Political Report Чарлі Кук раніше заявив ABC America, що перехід контролю над Палатою представників до демократів є фактично вирішеним питанням. Шанси партії отримати більшість у Сенаті він оцінив як цілком реалістичні.

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Виборці говорять про ціни та тарифи

Жителі Чіллікоте в сільській частині Огайо, з якими поспілкувалося ABC News Australia, серед основних проблем називали високу вартість життя та ціни на пальне. Пастор і аукціоніст Деніел ДеГармо, який голосував за Трампа у 2016 і 2024 роках, заявив, що цього разу незадоволений політикою адміністрації щодо іммігрантів і відсутністю зниження вартості життя. Він ще не вирішив, чи голосуватиме, і допускає підтримку незалежного кандидата.

Власник компанії з ландшафтного дизайну Чад Бітті сказав, що витрати на пальне суттєво шкодять його бізнесу. Перукарка Лейсі Пауелл, яка підтримала Трампа у 2024 році через очікування допомоги малому бізнесу, сказала, що не побачила обіцяного полегшення від тарифів як платниця податків і споживачка.

Професор політології Бостонського університету Девід Гопкінс вважає, що нинішня кампанія більше перетворюється на оцінку Трампа, ніж на підтримку Демократичної партії. За його словами, республіканським кандидатам складно одночасно підтримувати політику президента та дистанціюватися від нього.

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