Брауну прогнозують перемогу на виборах до Сенату в Огайо — The Hill

У США колишньому сенатору-демократу Шерроду Брауну прогнозують перемогу над сенатором-республіканцем Джоном Гастедом на позачергових виборах до Сенату в штаті Огайо. За даними The Hill, Decision Desk HQ (DDHQ) спрогнозував перемогу Брауна, коли за підрахунку 83% бюлетенів він випереджав суперника трохи більш як на два відсоткові пункти.

Позачергові вибори в Огайо

Вибори відбулися для заповнення решти сенатського терміну віцепрезидента США Джей Ді Венса, який достроково залишив місце у верхній палаті Конгресу після переходу до Білого дому. Торік губернатор Огайо Майк Девайн призначив Гастеда, який на той час був віцегубернатором штату, тимчасово обіймати цю посаду.

Якщо прогноз підтвердиться, Браун представлятиме Огайо в Сенаті до наступного виборчого циклу. Щоб здобути повний шестирічний термін, він має знову балотуватися у 2028 році.

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Витрати на кампанію

Браун уже був сенатором три терміни, однак у 2024 році програв вибори республіканцю Берні Морено. Напередодні голосування середні показники опитувань DDHQ давали Брауну перевагу в три відсоткові пункти, хоча провідні прогнозисти оцінювали перегони як такі, де шанси кандидатів приблизно рівні.

У третьому кварталі Браун залучив на кампанію 23,1 млн доларів, тоді як Гастед — 5 млн доларів. За інформацією Ohio Capital Journal, пов’язані з Республіканською партією Senate Leadership Fund, підтримувана президентом Дональдом Трампом MAGA Inc. та America PAC Ілона Маска сукупно витратили 113,5 млн доларів на кампанії проти Брауна. Зовнішні групи витратили 69,5 млн доларів на кампанії проти Гастеда.

За даними AdImpact, загальні витрати на політичну рекламу в сенатській кампанії в Огайо цього циклу перевищили 500 млн доларів. Трамп і колишній президент Барак Обама приїздили до штату, підтримуючи кандидатів у сенатських перегонах, а також учасників конкурентних виборів губернатора Огайо — республіканця Вівека Рамасвамі та демократку Емі Ектон.

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