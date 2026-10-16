Бразилія може стати восьмою економікою світу у 2027 році — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Бразилія у 2027 році стане восьмою найбільшою економікою світу за обсягом номінального ВВП у поточних доларах США. Її економіка може сягнути 2,80 трлн доларів проти 2,65 трлн доларів у 2026 році, коли країна, за оцінкою фонду, посідатиме десяте місце. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на жовтневу базу прогнозів World Economic Outlook МВФ.

Кого випередить Бразилія

За прогнозом на 2027 рік, Бразилія випередить Італію, чий номінальний ВВП оцінюється у 2,77 трлн доларів, а також Росію — державу-агресора, для якої МВФ прогнозує 2,68 трлн доларів. Розрив між Бразилією та Італією становитиме близько 24 млрд доларів.

Після Росії у прогнозованому рейтингу розміщуватимуться Канада з показником 2,63 трлн доларів і Південна Корея з 2,54 трлн доларів. Мексика, друга за розміром економіка Латинської Америки, за оцінкою фонду, матиме ВВП на рівні 2,31 трлн доларів.

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Франція, яка має посісти сьоме місце, прогнозовано матиме економіку обсягом 3,65 трлн доларів. У першій трійці рейтингу на 2027 рік МВФ прогнозує США з ВВП 34,44 трлн доларів, Китай із 22,94 трлн доларів і Німеччину з 5,66 трлн доларів.

Вплив курсу реала

МВФ оцінює економіки у доларах США, тому позиція країни залежить не лише від обсягів виробництва, а й від валютних курсів. Зміцнення бразильського реала щодо долара може підвищити оцінку економіки країни у доларовому вимірі навіть без прискорення реального зростання.

Реальний ВВП Бразилії, за прогнозом, зросте на 2,2% у 2026 році та на 1,9% у 2027-му. МВФ також прогнозує, що країна зберігатиме восьму позицію до 2031 року, коли обсяг її економіки може досягти 3,40 трлн доларів. Водночас ВВП на душу населення у Бразилії у 2027 році прогнозується на рівні 13 016 доларів, тоді як в Італії — 47 145 доларів.

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