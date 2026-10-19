У Бразилії федеральний уряд 19 жовтня розпочав дострокові виплати підвищеної соціальної допомоги Bolsa Família. Усі сім’ї-одержувачі мають отримати кошти до 21 жовтня — за чотири дні до другого туру президентських виборів 25 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Графік виплат

Виплати здійснюють відповідно до останньої цифри соціального ідентифікаційного номера NIS. Сім’ї, чиї номери закінчуються на 1, отримують гроші 19 жовтня, на 2 — 20 жовтня, а одержувачі з номерами, що закінчуються на цифри від 3 до 9 або 0, — 21 жовтня.

Мінімальна щомісячна виплата становить 691 бразильський реал проти 600 реалів раніше. Середній розмір допомоги зріс із 675 до 777 реалів. Bolsa Família є програмою грошової підтримки для малозабезпечених родин, яку уряд президента Луїса Інасіу Лули да Сілви відновив у 2023 році.

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Пояснення уряду

Міністерство соціального розвитку Бразилії пояснило достроковий єдиний графік виплат ризиками, пов’язаними з явищем Ель-Ніньйо у 2026–2027 роках. За даними відомства, у серпні та вересні 2026 року федеральна влада визнала 518 ситуацій надзвичайного стану або лиха, тоді як за аналогічний період 2025 року таких випадків було 253.

Такий самий єдиний графік виплат планують застосовувати також у листопаді та грудні. У другому турі виборів президента Бразилії змагатимуться чинний президент Лула, представник Партії трудящих, і сенатор від Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару.

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