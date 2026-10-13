Бразильці вийшли на марш через страх повернення Болсонару — France 24

У Бразилії тисячі молодих людей вийшли на вулиці, щоб підтримати президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Вони також висловили побоювання щодо можливого повернення до влади політичного руху Болсонару. Марш відбувся на тлі президентських перегонів, за якими уважно стежать, повідомляє France 24.

Побоювання щодо руху Болсонару

Під час маршу учасники заявили, що бояться можливого повернення до влади політичного руху, пов’язаного з Болсонару. Молоді бразильці висловлювали тривогу за власне майбутнє, якщо до влади прийде ультраправий уряд.

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Занепокоєння за освіту

Одним із ключових питань для учасників акції є можливий вплив ультраправого уряду на університети, систему освіти та освітню сферу загалом. Репортаж про марш у Бразилії для France 24 підготував Ян Оноско.

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