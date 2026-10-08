Британець виростив гарбуз вагою майже 1,3 тонни та встановив світовий рекорд

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65-річний Ієн Пейтон із Гемпшира у Великій Британії виростив гарбуз вагою 1295,8 кг і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Гарбуз на ім’я «Багіра» також зважили та підтвердили представники Great Pumpkin Commonwealth. За словами судді організації Джеральда Шорта, це найбільший і найважчий відомий екземпляр за всю історію вирощування таких рослин.

Цього року Пейтон вирощував гарбуз самостійно. Протягом двох місяців він проводив на ділянці до шести годин щодня. Чоловік жартує, що через своє захоплення майже не бачився із дружиною.

Рік тому Ієн разом зі своїм братом-близнюком Стюартом уже встановлював світовий рекорд із гарбузом вагою 1278,8 кг. Новий результат виявився майже на 17 кг більшим.

Пейтон не планує зупинятися та хоче виростити гарбуз вагою понад 1360 кг. Після рекордної «Багіри» вже зібрали понад 2600 насінин для майбутнього врожаю.

Джерело: Guinness World Records

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