Уряд Великої Британії готовий за найдорожчого сценарію витрачати до £450 млн на рік, компенсуючи університетам нижчу плату за навчання студентів із ЄС. Поступка можлива лише за умови, що Брюссель надасть Лондону доступ до промислової програми Made in Europe, повідомляє The Guardian.

Плата за навчання

За даними видання, британська влада підготувала план, за яким студенти з країн Євросоюзу сплачуватимуть за навчання стільки само, як і британські студенти. Уряд розглядає компенсації університетам за втрату доходів від нижчої плати.

Представники ЄС хочуть, щоб їхні студенти платили трохи більш як £9 тис. на рік замість міжнародної плати, яка може перевищувати £60 тис. Переговори з цього питання раніше зайшли в глухий кут. За найдорожчого сценарію — за умови прирівнювання плати до внутрішньої та високого попиту на британські університети — витрати уряду можуть сягнути £450 млн щороку. Один із британських посадовців назвав цю оцінку спекулятивною.

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Умови доступу до програми

Британські переговорники готові погодитися на зниження плати лише в обмін на гарантії доступу до Made in Europe. Програму планують остаточно сформувати наступного року; вона передбачає торговельні обмеження для країн поза ЄС. Лондон прагне, щоб британські компанії мали в її межах такі самі умови, як підприємства держав-членів Євросоюзу.

Серед інших напрямів переговорів — торгівля квотами на викиди, аграрна продукція та схема молодіжної мобільності. За повідомленнями, вона може дозволити до 80 тис. молодих європейців приїжджати до Великої Британії для роботи, проживання та навчання. Переговори планують завершити на саміті в Брюсселі 20 листопада.

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