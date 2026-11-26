Міністерство оборони Великої Британії повідомило колишніх військовослужбовців, які входять до стратегічного резерву, про необхідність бути готовими до можливого призову у разі війни. Військове керівництво вже розіслало відповідні листи приблизно 50 тисячам ветеранів, щоб уточнити їхню готовність повернутися до служби та зібрати інформацію про їхній досвід і навички.

За інформацією журналістів, резервістів просять перереєструватися на військовій службі, оновити контактні дані, а також повідомити про місце роботи та професійні навички. Це пов'язано з підготовкою Великої Британії до можливого залучення колишніх військових у разі надзвичайної ситуації або початку війни.

За оцінками, близько 5% колишніх військовослужбовців можуть призвати до Збройних сил країни в разі оголошення надзвичайної ситуації. Ця категорія має назву «Стратегічний резерв» і становитиме третю хвилю мобілізації у воєнний час.

Очікується, що ветеранів можуть залучати для заповнення вакантних посад у війську, поповнення добровольчого резерву та виконання завдань із оборони країни. Добровольчий резерв складається з людей, які мають цивільну роботу, але регулярно проходять військову підготовку.

Міністр у справах ветеранів Келвін Бейлі заявив, що стратегічний резерв може відіграти важливу роль у стримуванні російської агресії.

Як зазначає The Telegraph, листи отримали колишні військовослужбовці всіх трьох видів Збройних сил Великої Британії. Документи підписали відповідні керівники військових структур.

Міністерство оборони збирає інформацію про професійні навички та досвід ветеранів, щоб у разі потреби оперативно визначити, кого можна залучити до виконання військових завдань.

Цей крок відбувається на тлі посилення безпекових загроз з боку Росії та спроб Володимира Путіна перевірити рішучість НАТО.

Раніше міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг попереджав, що країна має бути готовою до війни протягом найближчих 1000 днів. Він також наголошував, що Велика Британія повинна «бути готовою разом із союзниками воювати та перемагати».

Про це повідомляють британські видання The Paper та The Telegraph.

Нагадаємо, Болгарія проводить масштабні спільні навчання Військово-морських та Військово-повітряних сил у Чорному морі після численних атак безпілотників на цивільні торговельні судна.

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