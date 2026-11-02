Британія і Німеччина готують розподіл розробки нових ракет — Politico Europe

Британія та Німеччина готують розподіл робіт зі створення двох типів далекобійних ракет у межах проєкту Deep Precision Strike. У понеділок міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг прибуде до Берліна для переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом про поглиблення військової співпраці, повідомляє Politico Europe.

Видання ознайомилося з внутрішніми матеріалами Міноборони Німеччини, підготовленими перед переговорами з оборонними компаніями. Згідно з ними, країни розглядають створення озброєння, здатного уражати цілі на відстані понад 2 тис. кілометрів, щоб європейські сили могли завдавати ударів углиб території противника без залежності від американських ракет.

Розподіл робіт над ракетами

Велика Британія має очолити розробку High-End Cruise Missile — крилатої ракети, призначеної для польоту на малій висоті та уникнення виявлення радарами. Першу її версію планують підготувати до використання військовими у 2032 році.

Німеччина відповідатиме за іншу систему — гіперзвуковий планерувальний блок, який ракета-носій має піднімати на висоту, а потім спрямовувати до цілі. Берлін розраховує довести цю систему до готовності для військового використання до 2035 року.

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Лондон уже виділив 770 млн фунтів стерлінгів на чотири роки для ширшої ракетної програми. У бюджетних документах Німеччини, з якими ознайомилося видання, зазначено понад 9 млрд євро майбутніх витрат, однак без визначеного періоду фінансування.

Конкуренція компаній і вибір винищувача

Для німецького гіперзвукового проєкту міністерство планує до 2029 року залучити дві компанії до розробки конкуруючих експериментальних зразків: європейського виробника ракет MBDA та німецько-британський стартап Hypersonica. Їхні розробки мають випробувати перед ухваленням подальших рішень.

Окремо Берлін розглядає можливість приєднання до британської програми винищувача нового покоління GCAP, яку Велика Британія вже розвиває разом з Італією та Японією. У внутрішньому документі німецького оборонного відомства співпрацю зі Швецією та Іспанією назвали наразі кращим варіантом через більшу відповідність потребам Німеччини. Чиновники також побоюються, що у GCAP Берлін матиме замало впливу, адже Лондон, Рим і Токіо вже розподілили значну частину робіт між своїми компаніями.

Politico Europe зазначає, що війна Російської Федерації — держави-агресора — проти України виявила прогалини в обороні Європи та посилила тиск на європейські уряди щодо розвитку власного озброєння.

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