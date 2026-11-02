Британія хоче посилити оборонну співпрацю з ЄС на тлі загрози з боку Росії

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав європейські країни з обережністю ставитися до слів Володимира Путіна про те, що Росія не збирається нападати на Європу. Він нагадав, що російська армія вже веде війну на європейському континенті — проти України. Під час зустрічі в Брюсселі Стрітінг також наголосив на необхідності тіснішої співпраці між Британією та ЄС у сфері оборони.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав Європу не довіряти беззастережно заявам російського правителя Володимира Путіна про відсутність планів нападати на європейські країни. За словами британського міністра, складно серйозно сприймати такі запевнення, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України.

Про це Стрітінг заявив під час візиту до Брюсселя, де зустрівся з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Переговори відбулися в межах двостороннього діалогу між Великою Британією та ЄС з питань безпеки й оборони. «Нам усім хотілося б повірити на слово президенту Путіну, коли він каже, що не прагне війни з Європою. Але ми могли б поставитися до цих запевнень серйозніше, якби він просто зараз не вів війну в Європі», — зазначив Стрітінг.

Він нагадав, що Велика Британія та країни Євросоюзу мають спільне розуміння загроз, які постали перед континентом. Серед них — російська агресія та вторгнення РФ в Україну, яке британський міністр назвав неспровокованим і незаконним.

Британія хоче бути в центрі європейської безпеки

Окремо Стрітінг наголосив, що Велика Британія зацікавлена в подальшому поглибленні співпраці з ЄС. На його думку, країни мають разом працювати над захистом континенту, а не розглядати безпеку лише як окрему відповідальність кожної держави. «Велика Британія — ми теж європейці, тому прагнемо бути в самому центрі забезпечення безпеки та стабільності нашого континенту», — заявив міністр.

Він також закликав розглядати оборону не лише з військового, а й з економічного погляду. Адже для захисту країн потрібні не тільки ракети, літаки та інше озброєння. Важливо мати достатньо потужні підприємства, які можуть виробляти необхідну військову техніку та боєприпаси. Стрітінг звернув увагу на проблему, з якою стикаються країни НАТО. Навіть якщо всі члени Альянсу завтра вирішать удвічі збільшити оборонні бюджети, це не означатиме, що вони зможуть швидко перетворити ці кошти на нові військові можливості.

«Навіть якби кожен член НАТО міг дозволити собі завтра подвоїти витрати на оборону, ми не змогли б їх освоїти, оскільки промислова база недостатньо міцна», — пояснив британський міністр. Тобто, за його словами, Європі потрібно не лише виділяти більше грошей на оборону, а й розвивати власне виробництво. Без цього додаткове фінансування не дасть очікуваного результату.

Стрітінг застеріг від протекціонізму

Ще однією важливою темою стала співпраця між оборонними підприємствами різних країн. Стрітінг застеріг, що прагнення захистити власну промисловість не повинно перетворюватися на протекціонізм, який заважає спільним проєктам і послаблює оборонні можливості Європи. «Цієї небезпеки нам слід уникати, адже що сильнішими ми будемо разом, то більша ймовірність, що нам вдасться стримати Росію та інші загрози», — наголосив він.

Своєю чергою, Кая Каллас прокоментувала переговори щодо участі Великої Британії в європейській оборонній програмі SAFE. Сторонам не вдалося домовитися про приєднання Британії до цієї ініціативи. Однак Каллас зазначила, що це не означає припинення оборонної співпраці. За її словами, Велика Британія залишається частиною ширшої системи безпеки Європи. Тому сторони можуть шукати інші напрями, у яких вдасться поглибити взаємодію.

Чи може Британія знову вступити до ЄС

Під час зустрічі Стрітінга також запитали про можливе повернення Великої Британії до Європейського Союзу після Brexit. Міністр відповів, що країна не може просто вийти з об'єднання, а згодом розраховувати на швидке повернення. «Не можна просто вийти з Євросоюзу, а потім розраховувати, що можна натиснути кнопку — і повернутися назад», — сказав він.

Водночас Стрітінг зазначив, що зараз перед Британією та ЄС стоять інші, більш нагальні питання. Насамперед ідеться про те, як саме може виглядати тісніша співпраця, які варіанти доступні обом сторонам і на які компроміси вони готові піти. За словами міністра, після обговорення цих питань можна буде предметніше говорити про майбутні відносини з британським суспільством.

Стрітінг також звернув увагу на наслідки Brexit для економіки країни. На його думку, негативний вплив виходу з Євросоюзу тепер відчувають як ті британці, які підтримували це рішення, так і ті, хто виступав проти нього. Таким чином, під час зустрічі в Брюсселі британський міністр порушив одразу кілька питань: від загрози з боку Росії та спільного виробництва зброї до майбутнього відносин між Великою Британією та ЄС. Головний його меседж — європейським країнам потрібно діяти разом, щоб посилити власну безпеку.

Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив поблизу Зовнішніх Гебридських островів біля узбережжя Шотландії російське розвідувальне судно «Віктор Леонов» класу «Вишня». Судно здійснювало спостереження за військовими кораблями країн НАТО під час масштабних навчань Strike Warrior.

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