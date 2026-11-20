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Британській армії необхідно докорінно переглянути підготовку піхотних підрозділів, врахувавши досвід України у протистоянні російському вторгненню та веденні сучасної війни. Зокрема, йдеться про необхідність навчити застосовувати безпілотники половину особового складу піхоти.

Однією з ключових переваг української системи називають швидкість упровадження нових технологій та військових інновацій.

Згідно з новою доповіддю Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), близько 45% особового складу британського піхотного батальйону мають бути залучені до роботи з безпілотними системами.

"Британський батальйон легкої піхоти у повному складі складається з 561 особи. Якби британська армія прийняла український рівень використання БПЛА, приблизно 45% формування становитиме комплекс БПЛА", – йдеться у звіті.

Автори дослідження наголошують, що український досвід уже докорінно змінив уявлення про сучасний бій. Однією з головних переваг української системи називають швидкість впровадження інновацій. Військові на передовій можуть замовляти необхідні модифікації безпілотників і брати участь у їхньому вдосконаленні. Завдяки цьому процеси, які в європейських оборонних структурах можуть тривати роками, в Україні іноді займають лише кілька днів.

RUSI також звертає увагу на те, що безпілотні системи не повинні повністю замінювати традиційне озброєння. Навпаки, фахівці з безпілотників служитимуть разом із традиційними фахівцями з озброєння, які використовують міномети, кулемети та протитанкові ракети, а не повністю їх замінять.

"Міномет змушує ворожі війська пікірувати на землю, щоб мінімізувати вплив осколків. У такому положенні вони вразливі для FPV. Натомість, солдату, атакованому FPV, рекомендується втекти в ліс, що змусить FPV сповільнитися, а потім відкрити по ньому вогонь. Однак, перебуваючи у вертикальному положенні, солдат стає вразливим до мінометного вогню. Тому руйнівна тактика полягає в тому, щоб або притиснути піхоту на відкритій місцевості мінометом, а потім знищити її за допомогою FPV, або, навпаки, досягти початкового влучання за допомогою FPV, щоб змусити війська бігти до лінії лісу, заздалегідь націленої на міномет, а потім обстріляти їх з нього", - йдеться у звіті.

Ще одним важливим висновком є фактичне зникнення безпечних зон на полі бою. Завдяки постійному спостереженню з повітря переміщення військових стає помітним для противника практично в будь-який момент. В Інституті наголосили: кожен український та російський солдат знає, що ворог його майже постійно бачить. Дрони повністю змінили концепцію приховування – єдине місце, яке дрони не бачать, це під землею.

Особливу роль безпілотники відіграють і в логістиці. Постачання боєприпасів, обладнання та інших необхідних вантажів дедалі частіше здійснюється за допомогою повітряних і наземних роботизованих платформ.

У доповіді наводиться приклад української бригади, яка протягом одного місяця виконала 824 місії з постачання вантажів за допомогою наземних безпілотних платформ. Маса вантажів під час таких операцій становила від 100 до 150 кілограмів.

Водночас використання роботизованої техніки супроводжується значними втратами. За оцінками дослідників, навіть за 80% успішності місій батальйон може очікувати втрати 10–20 БПЛА багатофункціонального призначення на тиждень. Зазвичай вважається, що 50% платформ, що підтримують наступальні дії, будуть втрачені протягом операції.

У RUSI попереджають: сучасним арміям тепер доведеться адаптуватися до логістики, яка значною мірою залежить від безпілотних апаратів на землі та в повітрі.

Про це пише The Independent.



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