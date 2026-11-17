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Міжнародні союзники мають спланувати та забезпечити військову підтримку України не лише на період прийдешньої зими, а й на весь 2027 рік, аби Сили оборони могли надійно тримати фронт і мати сильну позицію для майбутніх переговорів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

«Ми маємо забезпечити підтримку на 2027 рік. Ми сподіваємося, що дипломатична ініціатива, яка зараз триває, матиме успіх. Це не війна, яку обрала Україна... Але, поки це буде потрібно, ми стоятимемемо з Україною», — наголосив британський міністр.

У межах зустрічі він представив новий зимовий пакет допомоги Лондона для української протиповітряної оборони вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім того, Стрітінг анонсував, що пізніше цього тижня під час засідання «Коаліції охочих» прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосить про додаткові заходи підтримки.

Глава британського оборонного відомства підкреслив важливість довгострокової співпраці в галузі оборонних інновацій, зазначивши, що бойовий досвід і технологічні розробки України є критично важливими для безпеки всієї Європи. На його переконання, інвестиції в українську оборону — це внесок у колективну безпеку НАТО, адже Україна наразі виступає першим ешелоном стримування російської агресії.

Джерело: Укрінформ.

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 17 листопада стартувало 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують у роботі групи.

Під час засідання «Рамштайну» Україна представить партнерам ключові потреби для зміцнення оборони. Зокрема, йтиметься про перехоплювачі для протиповітряної оборони, боєприпаси для бойової авіації та додаткове фінансування.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулося 9 вересня 2026 року.

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