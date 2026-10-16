Британія не виключила мита на китайські електромобілі — The Guardian

Уряд Великої Британії не виключив запровадження мит на електромобілі китайського виробництва в разі приєднання країни до європейської ініціативи Made in Europe. У Даунинг-стріт заявили, що вітають прагнення включити країну до Industrial Accelerator Act після того, як Франція відмовилася від заперечень проти участі Британії, повідомляє The Guardian.

Умови участі

Мета законодавства Made in Europe — стримати субсидований китайський імпорт, надаючи преференції товарам, виробленим у ЄС. Велика Британія та Норвегія побоюються, що без участі в цій схемі можуть опинитися в менш вигідному становищі.

Згідно з франко-німецькою пропозицією, для долучення до ініціативи Лондон мав би динамічно узгоджуватися з торговельними захисними заходами ЄС. Це, зокрема, може передбачати приєднання до мит Євросоюзу на китайські електромобілі, запроваджених блоком у 2024 році.

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Речник Даунинг-стріт назвав передчасними припущення щодо конкретних умов домовленості з ЄС, зазначивши, що європейська процедура ще триває. Водночас він сказав, що Велика Британія має власну торговельну політику, переглядає всі мита та працює з автомобільним сектором, щоб враховувати його інтереси.

Реакція Китаю

Посольство Китаю в Лондоні заявило, що рішуче виступає проти дискримінаційних практик, які передбачають підвищення тарифів або обмеження щодо китайських товарів. У диппредставництві також заявили про серйозне занепокоєння, висловлене британській стороні, і назвали торговельний протекціонізм таким, що суперечить правилам Світової організації торгівлі та ринковим принципам.

За даними The Guardian, у вересні продажі BYD зросли на 78% у річному вимірі, Chery — на 660%, а частка Changan збільшилася більш ніж на 3000%. Мита могли б захистити британських виробників від дешевших китайських моделей, але водночас здатні підвищити ціни для споживачів і ускладнити продаж британських автомобілів у Китаї в разі ескалації торговельного протистояння.

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