Британія одночасно розгорнула три субмарини ядерного стримування — Al Jazeera

Велика Британія одночасно розгорнула в морі три з чотирьох підводних човнів класу Vanguard, призначених для ядерного стримування. Це перший такий випадок більш ніж за п’ять років, повідомляє Al Jazeera з посиланням на The Times.

У море вийшли HMS Vanguard, HMS Vigilant і HMS Vengeance. Четвертий човен цього класу — HMS Victorious — перебуває на технічному обслуговуванні. Щонайменше один із розгорнутих човнів, за даними The Times, був озброєний балістичними ракетами з ядерними боєголовками.

Безперервне патрулювання

Велика Британія постійно тримає щонайменше один із чотирьох човнів Vanguard у морі як гарантію безпеки. За даними незалежного видання Navy Lookout, підводний човен із балістичними ракетами безперервно перебуває в морі з 1969 року.

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У Navy Lookout припустили, що другий човен міг готуватися змінити субмарину, яка виконує патрулювання. Третій, імовірно, проходив морські випробування або підготовку до служби. Минулого року HMS Vanguard перебував у морі 200 днів — на тиждень менше, ніж рекордна відома місія HMS Victorious тривалістю 207 днів у 2021 році.

Заяви Міноборони

Представник британського Міністерства оборони заявив Sky News, що ядерне стримування є основою національної безпеки країни та захищає Велику Британію і союзників по НАТО. За його словами, Велика Британія є єдиним європейським союзником, який зобов’язав свій ядерний потенціал до оборони НАТО.

Минулого тижня винищувачі RAF Typhoon супроводжували французькі літаки під час першого спільного навчання за участю французького повітряного ядерного потенціалу. Французьке Міністерство збройних сил повідомило, що під час навчань імітували ядерний удар. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг також написав у The Telegraph, що країна має бути готовою до війни протягом 1000 днів.

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