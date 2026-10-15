Британія передасть Україні додаткові ракети Storm Shadow перед зимою — Bloomberg

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Велика Британія передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow, щоб допомогти їй протидіяти російським військовим операціям, спрямованим проти цивільної інфраструктури. За даними Bloomberg, постачання має посилити можливості України завдавати ударів по військових цілях РФ до початку зими.

За словами співрозмовників, питання щодо поповнення запасів крилатих ракет британського виробництва обговорювалося прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом Володимиром Зеленським під час візиту українського лідера до Лондона в середу, 14 жовтня.

Співрозмовники зазначили, що Велика Британія вважає використання Україною зброї дальнього радіуса дії проти російських об'єктів, причетних до нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, оборонним заходом.

За їхніми словами, останніми тижнями Росія наростила виробництво реактивних безпілотників, щоб посилити свої атаки на Україну, і важливо, щоб Київ міг протидіяти цим зусиллям.

Також вони зазначили, що Велика Британія не вважає, що Україна повинна припинити удари по Росії, доки Москва відмовляється зробити те саме.

Британський уряд, своєю чергою, відмовився від коментарів. Він не повідомляв, скільки ракет Storm Shadow було надано Україні під час війни, і не оголошує про такі поставки регулярно.

Джерело: Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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